Uusi havainto: Tehosteen suoja 96-prosenttinen omikron-tautia vastaan

Yhdysvalloissa tehtyjen havaintojen perusteella kolmas koronarokote antaa vahvan suojan myös omikronmuunnoksen aiheuttamaa vakavaa tautikuvaa vastaan.

Tautikeskus CDC:n raportissa huomautetaan, että herkästi leviävä variantti aiheuttaa keskimäärin lievempiä tautitapauksia sen syrjäyttämään deltamuunnokseen verrattuna. Erittäin suuret tartuntamäärät herättivät silti vuodenvaihteen tienoilla huolta sairaalahoidon kuormittumisesta potilasmäärien ja henkilökunnan poissaolojen vuoksi.

Los Angelesin piirikuntaa koskevassa aineistossa omikronin arvioidaan nousseen valtavirukseksi joulukuun 18. päivän tienoilla. Sitä ennen rokottamattomien oli todettu joutuneen sairaalahoitoon yli 70 kertaa todennäköisemmin kolme annosta saaneisiin verrattuna, joten suojatehoksi arvioitiin 98,5 prosenttia.

Koronatartuntojen määrä kääntyi ennen joulua jyrkkään nousuun uuden epidemia-aallon myötä. Ilmaantuvuus oli 3,6 kertaa suurempi henkilöillä, jotka eivät olleet saaneet rokotetta.

Suojavaikutus vakavaa taudinkuvaa vastaan pysyi huomattavasti voimakkaampana infektiosuojaan verrattuna. Seurantajakson lopulla eli tammikuun 8. päivänä rokottamattomien sairaalahoidon tarve oli 23-kertainen täysin rokotettuihin verrattuna.

Epidemiologi Eric Feigl-Ding toteaa Twitterissä, että rokotteen suojateho sairaalahoitoa vastaan oli näin ollen 95,7-prosenttinen. Hän kuvailee tulosta hämmästyttäväksi, sillä omikronin oli aiemmin pelätty väistävän rokotesuojaa ainakin osittain.

Suojavaikutus lieviä ja oireettomia infektioita vastaan on heikompi myös sairastamisen jälkeen, sillä ylähengitystieinfektiot eivät aina aiheuta voimakasta vasta-ainetuotantoa.

📊Amazing BOOSTER results—CDC reports that adults in LA County who were unvaccinated were 📌23x more likely to be #COVID19 hospitalized than those fully vaccinated with a booster! That’s ~95.7% effectiveness during the ~Nov-Jan #Omicron wave. #GetBoostedhttps://t.co/y1gVajB8Nn pic.twitter.com/N7XKEjpPxc

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 1, 2022