Uusi havainto: Omikron jakautuu 70 kertaa deltaa nopeammin

Hongkongin yliopiston tutkimuksen mukaan koronaviruksen omikronmuunnos ei aiheuttaisi yhtä vakavia keuhkoinfektioita kuin aiemmat viruskannat.

Laboratoriokokeiden perusteella variantti lisääntyi yli kymmenen kertaa heikommin keuhkokudoksessa alkuperäiseen virustyyppiin verrattuna, mikä voi viitata lievempään taudinkuvaan.

Omikron pystyisi kuitenkin tunkeutumaan keuhkoputkien soluihin ja jakautumaan niissä 70 kertaa deltamuunnosta ja alkuperäistä Wuhanin viruskantaa nopeammin. Havainnon uskotaan selittävän omikronin erittäin nopeaa leviämistahtia.

Tutkijat selvittivät asiaa keuhkokudoksella, joka oli poistettu potilailta muun hoidon yhteydessä. Tutkijat eristivät omikronmuunnoksen ja vertasivat infektion etenemistä muihin viruskantoihin. Muutokset havaittiin 24 tuntia tartunnan jälkeen.

Apulaisprofessori Michael Chan Chi-wai muistuttaa, että taudin vakavuuteen vaikuttaa virusmäärien ohella myös immuunijärjestelmän vaste. Liian voimakas tulehdusreaktio voi aiheuttaa hengenvaarallisen sytokiinimyrskyn.

– On lisäksi huomattava, että hyvin tarttuva virus voi aiheuttaa enemmän vakavia tautitapauksia ja kuolemia, vaikka virus olisi sinänsä vähemmän patogeeninen. Omikronin aiheuttama uhka on todennäköisesti hyvin merkittävä, sillä tutkimusten mukaan se voi osittain väistää aiempien infektioiden ja rokotteiden luomaa suojaa, Chan toteaa tiedotteessa.

