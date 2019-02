Uusi havainto: Marsilla oli valtavat vesivarannot

Euroopan avaruusjärjestö ESA vahvistaa löytäneensä geologisia todisteita Marsin muinaisista maanalaisista järvistä.

Marsin karulta pinnalta on jo aiemmin löydetty viitteitä miljardien vuosien takaisista järvistä ja jokilaaksoista. Mars Express -luotain löysi lisäksi viime vuonna nestemäistä vettä Marsin etelänavan alta.

– Varhainen Mars oli vesipitoinen maailma, mutta planeetan ilmaston muuttuessa vesi vetäytyi pinnan alle ja muodosti pohjavesialtaita, Utrechtin yliopiston tutkija Francesco Salese toteaa.

Salese kartoitti kollegoidensa kanssa 24 kraateria, jotka sijaitsevat noin neljä kilometriä planeetan arvioidun merenpinnan alapuolella. Kraaterien pohjilla havaittiin piirteitä, jotka ovat voineet syntyä vain vuorovaikutuksessa vesimassojen kanssa.

Tutkija Gian Gabriele Orin mukaan Marsin muinainen meri on ollut yhteydessä maanalaisten järvien verkostoon, joka on ulottunut koko planeetan ympäri. Marsin valtameren ja vesivarastojen arvellaan olleen olemassa noin kolme tai neljä miljardia vuotta sitten.

Tutkijat löysivät kraaterien pohjalta useita mineraaleja, joiden uskotaan olevan yhteydessä elämän syntymiseen maapallolla.

– Tällaiset löydökset ovat äärimmäisen tärkeitä. Niiden avulla voimme tunnistaa, mistä Marsin osista kannattaa jatkossa etsiä elämän markkejä, ESA:n tutkija Dmitri Titov sanoo.

