Uusi havainto: Rokote toimisi kaikkiin viruskantoihin

Tuoreen tutkimuksen mukaan koronavirusta vastaan kehitettävä rokote toimisi todennäköisesti viruksen kaikkia tähän mennessä syntyneitä muunnoksia vastaan.

Yhdysvaltain asevoimien Walter Reed -tutkimusinstituutin johtamassa selvityksessä analysoitiin SARS-CoV-2-viruksen geneettistä rakennetta 5700 eri näytteestä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti piikiproteiiniin, jota on käytetty monien rokotehankkeiden erityisenä kohteena.

– Geenisekvenssien vähäinen vaihtelu selittyy kasautuvilla mutaatioilla ja leviämisen pullonkauloilla, kun virus ajautui pois alkuperäisestä Wuhanin epidemiakeskuksesta, tutkijat kirjoittavat julkaisunsa esiversiossa.

Vertailussa ei havaittu merkkejä siitä, että uusi koronavirus olisi muuttunut merkittävästi eläimistä ihmiseen siirtymisen jälkeen. Vertailukohtana käytettiin joulukuussa 2019 kerättyjä näytteitä.

– Tulokset osoittavat, että yksittäisen rokotteen pitäisi toimia tehokkaasti kaikkia maailmalla leviäviä viruskantoja vastaan, tutkijat toteavat.

Virustutkija Peter Kolchinsky toteaa julkaisun vahvistavan aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja, joiden mukaan uusi koronavirus vaikuttaa muuntuvan hitaasti esimerkiksi influenssaviruksiin verrattuna. Hän on verrannut influenssaviruksen muutosnopeutta vauhdikkaasti kasvavaan köynnöskasviin ja koronavirusta hitaasti kehittyvään kaktukseen.

– Tulemme saamaan rokotteen, se tulee toimimaan kaikkia koronaviruksen nykyisiä kantoja vastaan. Rokotteen teho säilyy vuosien ajan, sillä [SARS-CoV-2] kehittyy hitaasti (kuin kaktus!), Kolchinsky kirjoittaa Twitterissä.

More reassuring news that SARS2 isn’t mutating in any way that matters for vaccines. We’ll have a vaccine, it will work for all current strains, and it will keep working for years to come because SARS2 evolves slowly (like a cactus!). https://t.co/m0lnVLKYbL

— Peter Kolchinsky (@PeterKolchinsky) April 29, 2020