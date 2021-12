Uusi havainto: Koronalääke kannattaa antaa heti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Infektion alkuvaiheessa saatu viruslääke ehkäisi kolmen päivän kuurina merkittävästi sairaalahoidon tarvetta.

Uuden tutkimuksen mukaan koronaviruksen aiheuttamia vakavia tautitapauksia voidaan vähentää lähes 90 prosentilla, jos sairastuneelle henkilölle annetaan remdesiviiri-viruslääkettä pian diagnoosin jälkeen.

Havaintojen uskotaan pätevän myös uuden omikronmuunnoksen kohdalla.

Gilead Sciences -yhtiön kehittämän hoidon haasteena on, että sitä on annettava potilaalle suonensisäisesti. Sen teho jää heikommaksi taudin myöhemmissä vaiheissa annettuna.

New England Journal of Medicine -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa keskityttiin rokottamattomiin potilaisiin, joiden riski joutua sairaalahoitoon ja menehtyä koronan aiheuttamaan sairauteen on huomattavasti rokotettuja korkeampi.

Tutkimusjohtaja Robert Gottlieb sanoo rokotteen olevan kuin laskuvarjohyppääjän päävarjo ja lääkkeen kuin varavarjo.

– Lentokoneesta hyppäävän henkilön on järkevää pakata mukaan sekä pää- että varavarjo, Gottlieb toteaa tiedotteessa.

Marylandin yliopiston tutkija Shyam Kottilil huomauttaa, että suun kautta otettavat pillerilääkkeet ovat käytännön syistä kätevämpiä. Pfizerin kehittämä Paxlovid-lääke hyväksyttiin Yhdysvalloissa käyttöön keskiviikkona.

Tutkimuksessa esitetty remdesiviirin hoitokuuri edellyttäisi, että sairastunut hakeutuu sairaalaan kolmena peräkkäisenä päivänä saadakseen suonensisäistä lääkettä.

– Käyttäisimme mieluummin suun kautta otettavia lääkkeitä, sillä se on helpompaa, Kottilil sanoo.