Uusi havainto: Kolmas rokote suojaa vahvasti sairaalariskiltä

Tuoreiden tutkimusten perusteella koronarokotteen kolmas annos antaa vahvan suojan sairaalahoidon riskiltä myös omikronmuunnosta vastaan.

Englannin alueen UKHSA-kansanterveyslaitoksen katsaus pohjautuu kahteen tutkimukseen, joista toisessa aineistona oli noin puoli miljoonaa tautitapausta. Sairaalahoidon tarve on osoittautunut huomattavasti deltamuunnosta vähäisemmäksi varsinkin henkilöillä, jotka ovat saaneet kolmannen rokoteannoksen.

Haasteena on, että omikronin erittäin nopea leviäminen voi silti ruuhkauttaa monia sairaaloita. Myös terveydenhuollon henkilökunnan sairauspoissaolot ja karanteenit ovat herättäneet huolta koronaosastojen alimiehityksestä.

Kahden rokoteannoksen suoja sairaalahoidolta oli 72 prosenttia 2–24 viikon jälkeen. Suoja hiipuu ajan myötä, sillä 25 viikon jälkeen suoja oli vain 52-prosenttinen. Teho nousee kaksi viikkoa kolmannen annoksen jälkeen 88-prosenttiseksi.

Todennäköisyys laskettiin kaikkien koronavirusrokotteiden perusteella, eli mukana on Pfizerin ja Modernan ohella myös Britanniassa laajasti käytetty AstraZenecan rokote.

Suojavaikutus kaikenasteisilta infektioilta on vähäisempi kuin deltamuunnosta vastaan. Pfizerin ja Modernan rokotteiden luoma infektiosuoja oli vain noin kymmenen prosenttia 20 viikkoa toisen annoksen jälkeen. Suoja nousee 2–4 viikkoa kolmannen annoksen jälkeen 65–75-prosenttiseksi, mutta putoaa 5–9 viikon jälkeen 55–70 prosenttiin.

