Uusi hallitus kertoo ohjelmastaan ja paikkajaostaan

Kansanrintamahallituksen puoluejohtajien on määrä pitää maanantaiaamulla tiedotustilaisuus.

Valtioneuvoston viestinnän tiedotteen mukaan ”hallitusneuvottelujen vetäjän Antti Rinteen (sd.) johdolla käydyissä hallitusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos tulevan hallituksen ohjelmasta ja ministerien paikkajaosta”.

Antti Rinne ja muut neuvotteluihin osallistuneet puheenjohtajat Juha Sipilä (kesk.), Pekka Haavisto (vihr.), Li Andersson (vas.) ja Anna-Maja Henriksson (rkp) kertovat hallitusohjelman sisällöstä ja tavoitteista maanantaina kello 10.30 Oodi-kirjastossa Helsingissä.

Valtioneuvoston viestinnän mukaan tiedotustilaisuudessa on varattu puheenjohtajien esittelypuheenvuorojen jälkeen aikaa kansalaisten kysymyksille ja kommenteille.

Hallitusneuvottelut kestivät hieman alle neljä viikkoa.

Vajaan neljän viikon urakka on nyt takana. Hallitusohjelma on valmis ja ministerijako on tehty. Kiitos kaikille hyvähenkisestä, rakentavasta ja ratkaisuhakuisesta neuvotteluprosessista! Tiedotamme hallitusohjelmasta huomenna kello 10.30 Oodissa.

