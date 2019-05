Uusi gallup järisyttää brittipolitiikkaa

Nigel Faragen Brexit-puolue gallupjohdossa EU-vaaleihin.

The Observer-lehden sunnuntaina julkaiseman kannatuskyselyn mukaan Nigel Faragen johtama Brexit-puolue lähtee toukokuun EU-vaaleihin selvänä ennakkosuosikkina. Vastanneista 34 prosenttia kertoi aikovansa äänestää EU-vaaleissa vasta viime kuussa perustettua Faragen puoluetta. Työväenpuolueen kannatus on kyselyssä 21 prosenttia ja liberaalidemokraattien 12 prosenttia.

Pääministeripuolue konservatiivit ovat kyselyssä romahtaneet neljänneksi vain 11 prosentin kannatuksellaan.

The Observerin mukaan gallup on jo herättänyt paniikkia maan perinteisten valtapuolueiden, konservatiivien ja työväenpuolueen keskuudessa. Ex-pääministeri Tony Blair kehottaa The Observerin julkaisemassa työväenpuolueen kannattajia vaaliurnille EU-vaaleissa, ja lehden mukaan myös konservatiivien riveistä on peräänkuulutettu Faragen tiukempaa haastamista.

The Observer arvioi tuoreen gallupin heikentävän entisestään konservatiivisen pääministeri Theresa Mayn asemaa.