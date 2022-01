Uusi ennätys: USA:ssa yli miljoona tartuntaa päivässä

Omikronmuunnos on levinnyt viime viikkoina vauhdilla monilla osavaltioissa.

Johns Hopkinsin yliopiston tietojen mukaan Yhdysvalloissa vahvistettiin maanantaina 1,06 miljoonaa uutta koronavirustapausta.

Kyseessä on tähän mennessä suurin yksittäisen valtion ilmoittama päivittäinen tartuntamäärä. Maanantain lukema on lähes kaksinkertainen Yhdysvalloissa neljä päivää sitten ilmoitettuun aiempaan ennätykseen verrattuna, jolloin tartuntoja oli 590 000 kappaletta.

Taustalla on herkästi tarttuvan omikronmuunnoksen nopea leviäminen eri puolilla maata. Sairaalahoidon tarve on noussut esimerkiksi New Yorkin kaupungissa korkeammalle tasolle kuin vuodentakaisen talviepidemian aikana. Tilanne on hieman parempi osavaltion pohjoisosissa.

Kuvernööri Kathy Hochulin mukaan tapaukset ovat olleet keskimäärin lievempiä, mutta tartuntamäärien erittäin nopea kasvu aiheuttaa silti haasteita.

Kaupunki on avannut uusia testauspisteitä ja tilannut miljoonia uusia pikatestejä, jotta koulut voidaan pitää auki tautiaallosta huolimatta. New Yorkissa sairaalahoitoon päivittäin hakeutuvien määrä kasvoi 130 prosenttia jouluaaton ja vuodenvaihteen vläillä. Kaupungin teho-osastoilla on tällä hetkellä 500 koronapotilasta.

– Tilanne ei ole tällä hetkellä hyvä, Hochul sanoi tiedotustilaisuudessa New York Times -lehden mukaan.

#COVID Update: -223,153 Test Results Reported

-51,698 Positives

-23.17% Positive

-9,563 Hospitalizations (+790)

-103 new deaths reported by healthcare facilities through HERDS pic.twitter.com/plBzNeWBSb — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 3, 2022