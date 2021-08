Uusi ennätys – Suomessa todettu 1024 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 1 024 uutta koronavirustartuntaa.

Tilannekatsauksen materiaalin mukaan Suomessa on nyt ilmoitettuja tartuntatapauksia yhteensä 115 305, jossa on lisäystä 1 024 tapausta.

Viikko sitten torstaina vastaava luku oli 752. Kaksi viikkoa sitten torstaina vastaava luku oli 765.

R-luku on nyt 1,35-1,40.

Luvuista kerrottiin THL:n ja STM:n tilannekatsauksen yhteydessä.

We have a surge in pediatric Covid hospitalizations. My colleagues have never seen anything like it. They’ve never seen this many sick kids with Covid on ICUs. We’re vaxxing kids fast. But the hospitalizations are in unvaxxed kids

Please stop telling my colleagues to “calm down”

— Prof. Gavin Yamey MD MPH (@GYamey) August 10, 2021