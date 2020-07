Uusi Concorde? Tämä matkustajakone lentää 2700 km/h

Boom Technology -yhtiö kertoo tekevänsä yliäänilennoista jälleen lentomatkustamisen arkea.

Rakenteilla olevan XB-1-prototyypin testit on määrä aloittaa ensi vuoden puolella. Yhtiön tavoitteena on luoda prototyypin pohjalta kolme kertaa suurempi ja 55-paikkainen Boom Overture -matkustajakone, jonka reittilennot voitaisiin aloittaa nopeimmillaan jo vuosikymmenen puolivälissä.

Yhdysvaltain Denverissä päämajaansa pitävä Boom Technology on kerännyt hankkeeseen sijoittajilta tähän mennessä 141 miljoonaa dollaria eli 125 miljoonaa euroa. Mukana ovat muun muassa Virgin-brändistä tunnettu liikemies Richard Branson sekä Japan Airlines -lentoyhtiö.

Prototyyppi esitellään yleisölle 7. lokakuuta. Lentokoneen huippunopeudeksi ilmoitetaan Mach 2.2 eli noin 2700 kilometriä tunnissa. Kone olisi näin ollen nopeampi kuin Concorde, jonka suurin matkanopeus oli 2,04 Machia eli 2179 kilometriä tunnissa 15 390 metrin korkeudessa.

Kokenut Yhdysvaltain ilmavoimien lentäjä suorittaa prototyypin testit Mojaven aavikon yllä Kaliforniassa vuonna 2021.

– Varmistamme, että yliäänilentojen tulevaisuus on turvallinen sekä kestävä taloudellisesti ja ympäristön kannalta. Olemme havainneet, että yliäänilentojen kysyntä on kasvanut paljon odotettua nopeammin, yhtiö toteaa tiedotteessa.

– Jos lentäminen onnistuu kaksi kertaa nykyistä nopeammin, niin myös maailmasta tulee kaksi kertaa pienempi. Tämä muuttaa kaukaiset maat lähinaapureiksi, Boom Technology kirjoittaa.

Toimitusjohtaja Blake Schollin mukaan Overturen lentolippu maksaa neljäsosan Concorden lipusta, mikä vastaa nykyisten reittilentojen businessluokkaa.

Supersonic returns. Our supersonic demonstrator, XB-1, rolls out this October. See the aircraft paving the way for faster travel and RSVP at https://t.co/QyyAxNjIfm. pic.twitter.com/TIniq4QQBo

— Boom Supersonic (@boomaero) July 10, 2020