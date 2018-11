Uusi Brexit-kansanäänestys lähempänä – Britannian sisäpolitiikka ajautumassa kaaokseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU sai neuvotteluissa haluamansa, Britannia ei juuri mitään.

Britannian pääministeri Theresa May saa omasta puolueestaan ensimmäisen erovaatimuksen jo tänään, ennustaa Britannian yleisradioyhtiö BBC hallituslähteisiin vedoten. On mahdollista, että Mayn johtama konservatiivipuolue ajautuu lähipäivinä kilpailuun puheenjohtajan paikasta.

May esitteli keskiviikkona EU-erosopimuksen. Hän kertoi hallituksen hyväksyneen sopimuksen yhdessä, mutta ei käyttänyt sanaa ”yhtenäisenä”. BBC:n mukaan ”noin kymmenen ministeriä” kertoi vastustavansa sopimusta tai esittävänsä epäilyjä sitä kohtaan mutta ei kuitenkaan tarjonnut vaihtoehtoa sopimuksen hyväksymiselle.

Sopimukseen ovat tyytymättömiä sekä Brexitin kannattajat että sen vastustajat. Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP, joka kuuluu Mayn hallitukseen ja on sen koossapitävä voima, ilmoitti, että sopimuksen voimaantulo hajottaisi Britannian.

Ensimmäinen ministeriero nähtiin torstaiaamuna. Pohjois-Irlannin asioista vastaava apulaisministeri Shailesh Vara jätti eronpyyntönsä.

Britannian parlamentin tulee hyväksyä erosopimus. Mayn hallituksen takana on niukka enemmistö, ja hänen omastakin puolueestaan useat edustajat ovat jo ilmoittaneet äänestävänsä sopimusta vastaan. Näin ollen May tarvitsee tuekseen ääniä oppositiopuolueilta, etenkin työväenpuolueelta.

May joutuu luottamaan kauhun tasapainoon. Hän esitteli keskiviikkoiltana puheessaan kolme vaihtoa: hänen oma sopimuksensa, kova Brexit ja Brexitin peruuntuminen.

Brexitin kannattajille hän voi sanoa, että jos parlamentti hylkää sopimuksen, Brexit saattaa peruuntua kokonaan. Brexitin vastustajille hän voi sanoa, että jos sopimus kaatuu, Britannian voi joutua eroamaan EU:sta ilman sopimusta, mitä etenkin yritykset pitävät huonoimpana vaihtoehtona.

Brexit-neuvotteluissa muiden EU-maiden kanssa Britannian joutui lähes kaikessa taipumaan EU:n tahtoon.

Ensinnäkin Britannia joutuu kahden vuoden siirtymäaikana noudattamaan edelleen EU:n sääntöjä, vaikka se menettää päätösvaltansa. Siirtymäaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa.

Toiseksi Britannia jää siirtymäkauden ajaksi EU:n tulliliittoon, vaikka May etukäteen sanoi, että Britannia eroaa siitä. EU:ssa uskotaan, että Britannia ei siirtymäkauden jälkeenkään eroa tulliliitosta, vaan jää siihen pysyvästi.

Kolmanneksi Euroopan tuomioistuin säilyttää toimivaltaansa Britanniassa. Tämä seuraa siitä, että Britannia kuuluu tulliliittoon. Brexitin kannattajien vaatimuksiin kuului, että Britannian pitää päästä eroon EU-tuomioistuimen päätöksistä.

Neljänneksi Pohjois-Irlanti jää EU-säännösten piiriin siinäkin tapauksessa, että Britannia siirtymäkauden jälkeen eroaisi tulliliitosta. Tästä seuraisi, että Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välillä tarkastettaisiin kuljetuksia nykyistä enemmän. Britannia vastusti tätä.

Viidenneksi Britannia ei saanut sopimukseen poikkeusta, joka takaisi sen finanssisektorille vapaan pääsyyn manner-EU:n markkinoille.

Britannia järjesti kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä kesäkuussa 2016. Brexitin vastustajat ovat vaatineet uutta kansanäänestystä, mutta May on torjunut ehdotuksen.

Vaatimukset ovat kuitenkin voimistuneet viime viikkoina. Lokakuun lopussa 670 000 mielenosoittajaa vaati Lontoon kaduilla uutta äänestystä.

Entiset pääministerit, konservatiivien John Major ja työväenpuolueen Tony Blair ovat jo pitkään vaatineet toista kansanäänestystä. Tällä viikolla heidän joukkoonsa liittyi kolmas ex-pääministeri Gordon Brown.

Viime viikolla Mayn hallituksesta eronnut liikenneministeri Jo Johnson sanoi, että uusi kansanäänestys on ainoa ”järkevä” vaihtoehto. Jo Johnson vastustaa Brexitiä. Hän on ex-ulkoministeri Boris Johnsonin pikkuveli. Boris Johnson taas on Brexitin kiihkeä kannattaja.

Mielipidekyselyjen mukaan Brexitin vastustajat voittaisivat uuden kansanäänestyksen. Epävarmuutta tähän tuo muun muassa se, että edellisessä äänestyksessä uurnille saapui 2,8 miljoonaa nukkuvien puolueeseen kuuluvaa äänestäjää, joista useimmat kannattivat Brexitiä.