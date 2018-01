Uusi ase: massiivinen ydinkärki vedenalaisessa robotissa

Venäjä on kehittänyt veden alla liikkuvan miehittämättömän sukellusveneen, joka pystyy kuljettamaan jopa sadan megatonnin ydinkärjen. Tieto selvisi Pentagonin vuodetuista tiedustelutiedoista, kertoo Newsweek.

Alusta kokeiltiin ensimmäistä kertaa marraskuussa 2016, jolloin se laukaistiin Sarov-luokan sukellusveneestä. Status-6:ksi nimetyn aluksen kantamaksi on arvioitu lähes 10 000 kilometriä ja nopeudeksi yli 56 solmua. Alus voi sukeltaa jopa kilometrin syvyyteen.

Alus on suunniteltu ainakin kahden eri sukellusvenetyypin käytettäväksi. Oscar-luokan sukellusvene voi pitää mukanaan neljä Status-6:ta.

Vuodettujen dokumenttien mukaan Yhdysvallat ei ole kehittänyt vastaavaa asejärjestelmää, eikä sellaista ole toistaiseksi näköpiirissä.

Pentagonin tietojen mukaan presidentti Vladimir Putinin hallinto kehittää tällä hetkellä ainakin kahta uutta mannertenvälistä ohjustyyppiä.

Miehittämättömän vedenalaisen aluksen lisäksi uuteen ydinasekalustoon kuuluu myös ilmasta laukaistava ”liitopommi”.

Neuvostoliiton aikaiset ydinasejärjestelmät ovat vaatineet paljon kunnostustöitä, mutta Venäjä on ohjannut niiden ohella resursseja myös uusien ydinkärkien ja niiden laukaisualustojen kehitystyöhön.

Päivityksiä on tehty myös strategisiin pommikoneisiin sekä maa- ja meriohjuksiin.

#US DoD assess #Russia nuclear armed Status-6 AUV as a genuine active programme, at least according to the leaked Nuclear Posture Review published in @HuffPost https://t.co/OUFrT5OADc pic.twitter.com/lmdGhQZVcu

— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) January 12, 2018