Uusi ase koronaa vastaan: Nämä vasta-aineet tuhoavat virusta

Tutkijat kertovat saaneensa lupaavia tuloksia laamoilta kerättyjen vasta-aineiden käytöstä koronavirusta vastaan.

Laamojen immuunijärjestelmä tuottaa taudinaiheuttajille kahta erilaista vasta-ainetta. Ensimmäinen niistä on samankaltainen kuin ihmisillä, mutta toinen vain neljäsosa sen koosta.

Professori James Naismith sanoo BBC:lle, että ”fantastisen jännittävillä” pienillä vasta-aineilla on varhaisten lääkokeiden perusteella merkittävää potentiaalia. Niitä voitaisiin jatkossa annostella helposti nenäsuihkeella taudin hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Nanovasta-aineet vaikuttavat kiinnittyvän koronavirukseen erityisen tehokkaasti. Ne merkkaavat kohteen ja herättävät kehon immuunivasteen.

Naismithin tutkimusryhmä keräsi nanovasta-aineet Fifi-nimiseltä laamalta, jolle annettiin rokotteena pieni määrä koronaviruksen piikkiproteiinia. Vasta-aineista valittiin tehokkaimmat ja niitä valmistettiin suurempia määriä.

– Immuunijärjestelmä on hämmästyttävän tehokas, sillä se pystyy edelleen tuottamaan meitä parempia tuloksia. Evoluutiota on vaikea päihittää, professori sanoo.

Hoitoa on kokeiltu tähän mennessä vasta eläinkokeissa. Nanovasta-aineilla hoidetut jyrsijät paranivat koronaviruksesta kuuden päivän sisällä.

Englannin alueen kansanterveyslaitos PHE on jo arvioinut, että kyseessä on tähän mennessä tehokkain menetelmä viruksen neutraloimiseksi.

