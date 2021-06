Uusi arvio on synkempi: Suomeen tulevat rokotemäärät pienenevät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maahan saatavien koronarokoteannosten arviota päivitettiin.

THL antoi keskiviikkona ajantasaisen arvion Suomeen tulevien rokoteannosten määrästä.

Uudessa arviossa maahan tulee koronarokotteita seuraavasti (viikon takainen arvio):

Viikko 25 401 000 (401 000)

Viikko 26 402 000 (402 000)

Viikko 27 252 000 (240 000)

Viikko 28 252 000 (-)

Tulevat annoserät pienenisivät siten selvästi kesäkuun lopusta/heinäkuun alusta alkaen.

Viime viikolla (24) Suomeen tuli 322 710 rokoteannosta.

Kaikkiaan Suomeen on nyt saatu 4 394 895 rokoteannosta. Täysin rokotettuja on noin 16 prosenttia väestöstä. Vähintään yhden annoksen saaneita on noin 56 prosenttia väestöstä.