Uusi arvio Kiinasta: Talouskasvu hidastumassa selvästi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan puolueen kontrolli on lisääntynyt viime vuosina maan talouselämässä.

Kiinan kommunistinen puolue on säilyttänyt kattavan kontrollin yhteiskunnassa talouden pitkään jatkuneesta liberalisoinnista huolimatta.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Iikka Korhonen huomauttaa, että presidentti Xi Jinpingin aikana puolueen kontrolli on tiukentunut entisestään monilla aloilla. Myös taloudessa korostetaan aiempaa enemmän valtion ja puolueen rooleja toiminnan ohjaajina.

– Kiinan tulevien vuosien kehitys riippuu siis entistä enemmän siitä, miten talouden dynamiikka pystytään säilyttämään puolueen otteen tiukentuessa, Iikka Korhonen toteaa Maanpuolustus-lehdessä julkaistussa kirjoituksessa.

Kiinan bruttokansantuotteen on ennustettu saavuttavan Yhdysvaltain tason kuluvan vuosikymmenen loppupuolella. Vaikka maan talouskasvu hidastuukin selvästi lähivuosina, on se edelleen esimerkiksi Yhdysvaltoja, Saksaa ja Japania nopeampaa.

Kiina on jatkanut viime vuosiin asti pääomaliikkeiden kontrollia, mikä on estänyt sen rahoitusjärjestelmän laajan integraation kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin. Yhdysvallat on puolestaan käyttänyt johtavaa asemaansa maailman rahoitusmarkkinoilla ulkopolitiikan työkaluna.

– Moni kiinalainen ja hongkongilainen valtaapitävä on saanut huomata, että pankit sulkevat herkästi heidän luottokorttinsa ja pankkitilinsä, jos he ovat joutuneet Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Specially Designated Individuals -listalle. Uutistietojen mukaan esimerkiksi Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam saa nykyään palkkansa käteisenä, koska yksikään pankki ei halua hänelle tiliä SDI-listalle joutumisen jälkeen avata; tämä koskee myös Hongkongissa toimivia Manner-Kiinan pankkeja, Korhonen jatkaa.

Työikäinen väestö supistuu

Vanhusten osuus väestöstä tulee nousemaan Kiinassa voimakkaasti tulevien vuosien aikana, mikä heikentää talouden kasvupotentiaalia suhteessa Yhdysvaltoihin ja Intiaan. Kiina nousee kaikesta huolimatta maailman suurimmaksi kansantaloudeksi vuosikymmenen kuluessa.

– Samaan aikaan Yhdysvallat pystyy kasvamaan edelleen suurin piirtein nykyistä vauhtiaan, kunhan se säilyy edelleen houkuttelevana kohteena siirtolaisille ympäri maailmaa. Kiinasta ei siis tule samankaltaista maailmantalouden valtiasta kuin Yhdysvallat on ollut. Lisäksi Intian ja Afrikan nousu tulee vuorostaan haastamaan Kiinan monilla aloilla, Korhonen arvioi.

”Kiinan talouden liberalisointi ja nousu viimeisten neljän vuosikymmenen aikana ovat muuttaneet koko maailmaa erittäin merkittävällä tavalla.” Vaikutuksia maailmanjärjestykseen arvio artikkelissaan ⁦@IikkaKorhonen⁩. https://t.co/N4zpmw008c — Maanpuolustus-lehti (@MPKYlehti) February 22, 2021