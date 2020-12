Uusi arvio: Kiinan talous ohittaa USA:n ennakoitua aiemmin

Kiinan talous kasvaa koronasta huolimatta.

Kiinan talous tulee ohittamaan Yhdysvallat vuonna 2028, uutisoi The Guardian. Näin toteaa brittiläinen The Centre for Economics and Business Research-tutkimuslaitos tuoreimmassa arviossaan. Uuden ennustuksen mukaan Kiinan talous olisi Yhdysvaltoja suurempi dollareissa mitattuna puoli vuosikymmentä ennakoitua aiemmin.

Tutkimuslaitoksen mukaan osasyynä Kiinan aseman vahvistumiseen on maailmantalouteen lujaa iskenyt koronapandemia. Kiinan talous on elpynyt nopeasti, kun taas Yhdysvaltojen on supistunut tänä vuonna viidellä prosentilla. Kiinan talous taas kasvoi tänä vuonna kahdella prosentilla, tutkimuslaitos toteaa.

Kiinan osuus maailman bruttokansantuotteesta oli vuonna 2019 17,8 prosenttia, ja tulee jatkamaan kasvuaan. Vielä vuonna 2000 luku oli 3,6 prosenttia. Kiinan elintaso tulee kuitenkin pysymään alhaisena länsimaihin verrattuna, vaikka maa vuonna 2023 saavuttaa korkean tulotason maan aseman.

Tutkimuslaitos kehottaa seuramaan etenkin Aasian talouksia, länsimaiden onnistuttua koronapandemian hoidossa ”verrattain huonosti”. Myös Britannia tulee oleman lähivuosien taloudellisia voittajia, EU-erosta huolimatta, tutkimus ennustaa.

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan maailmantalouteen yhä enemmän lähivuosien aikana. Useiden maiden pyrkiessä eroon fossiilisista polttoaineista öljyn hinta tulee laskemaan. Vuonna 2035 barrelin hinta tulee painumaan alle 30 dollarin.