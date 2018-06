Uusi arkkipiispa: Avioliittoasia ei ole kirkon kohtalon kysymys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tapio Luoman mukaan kirkon näkemys perustuu pitkään perinteeseen ja muutosta haluavien on varauduttava kärsivällisyyteen.

Uusi arkkipiispa, teologian tohtori Tapio Luoma sanoo kasvaneensa itse siihen perinteeseen ja ymmärrykseen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Tämä on toistaiseksi myös kirkon virallinen linja. Toukokuun kirkolliskokous pyysi piispainkokousta edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi, vaikka itse aloite kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi ei saanutkaan riittävää kannatusta. Ymmärrys seksuaalivähemmistöjen asiaa kohtaan on joka tapauksessa kirkossa kasvanut.

– Tilanne kirkossa kertoo siitä, että kirkon näkemys avioliitosta perustuu pitkään perinteeseen. Itsestään selvinä pidetyt asiat muuttuvat aina hitaasti. Traditio ei pyri tietoisesti olemaan hankala, jarrutteleva ja tässä tapauksessa seksuaalivähemmistöt ohittava – se vain on yksinkertaisesti traditio. Joka siihen haluaa muutosta, hänen on varauduttava kärsivällisyyteen. Kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta voi päättää vain kirkolliskokous, eivät yksittäiset ihmiset, Tapio Luoma huomauttaa Verkkouutisten ja Nykypäivän haastattelussa.

Luoman mukaan samaa sukupuolta olevien parien vihkimiset ovat ongelmallisia niin kauan, kun ne eivät perustu yhteiseen päätökseen.

– Jos kirkolliskokous päättää jatkossa toisin, pystyn hyvin elämään sellaisen ratkaisun kanssa. Toivon kuitenkin, että me kirkossa pystyisimme tekemään tuon ratkaisun omista lähtökohdistamme käsin.

Tällä Luoma tarkoittaa sitä, ettei avioliittokäsitystä laajennettaisi julkisuuden paineesta vaan niin, että kirkko pystyisi perustelemaan sen omasta uskostaan ja traditiostaan käsin. Entä kritiikki, jonka mukaan tulevan arkkipiispan tulisi näyttää tässä suuntaa eikä piiloutua kirkolliskokouksen selän taa?

– Ymmärrän kritiikin, mutta niin kauan kuin kirkon sisällä on tästä asiasta olemassa vahvasti eriäviä näkemyksiä, koen ensisijaiseksi tehtäväkseni arkkipiispana varmistaa, että tilaa keskustelulle löytyy.

Uusi arkkipiispa sanoo, ettei aio nousta barrikadeille eikä lähteä liputtamaan ”minkään näkökannan puolesta tässä asiassa”.

– Sen suhteen nousen kuitenkin barrikadeille ja voimakkaasti, että meidän täytyy toisiamme kuunnellen ja kunnioittaen tästä asiasta keskustella ja sitä kautta etsiä yhteistä tietä eteenpäin.

Mitä haittaa siitä olisi, jos kirkko ryhtyisi vihkimään samaa sukupuolia olevia avioliittoon?

– Tietysti tässä murtuisi kirkkomme osalta pitkä kristillinen perinne. Ennen kaikkea kyse on minusta kuitenkin siitä, minkälaisin ehdoin ja perustein kirkko ratkaisunsa tekee. Kuten olen jo aiemmin sanonut, uskon, että kirkkomme todennäköisesti jossain vaiheessa katsoo, että myös samaa sukupuolta olevat voivat mennä keskenään kirkossa naimisiin. En näe tätä ratkaisua kirkon kohtalon kysymyksenä tai uhkakuvana, Luoma katsoo.

Uudeksi arkkipiispaksi valittu Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma asetetaan sunnuntaina virkaansa Turun tuomiokirkossa.

Haastattelussa Tapio Luoma pohtii myös kirkon tulevaisuutta, sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa ja sitä, miten hän eroaa väistyvästä arkkipiispasta Kari Mäkisestä.