Täällä muslimimies ei enää voi erota vaimostaan kolmella sanalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Intian oikeusministeri kuvailee perinteistä käytäntöä ’barbaariseksi ja epäinhimilliseksi’.

Intian hallitus on hyväksynyt asetuksen, joka kriminalisoi muslimien ”pika-avioerot”.

Niin sanottu kolminkertainen talaq tai talaq-e-biddat tarkoittaa käytäntöä, jossa mies voi erota välittömästi vaimostaan sanomalla kolme kertaa peräkkäin sanan talaq.

Times of Indian mukaan kolmois-talaq on ollut yleisessä käytössä maan Hanafi-sunnimuslimien parissa. Sanat on voinut lausua vaimolleen suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi pikaviestipalvelun kautta. Mies ei tarvitse teolleen erityistä syytä.

Arvostelijoiden mukaan käytäntö rikkoo räikeästi sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.

Oikeusministeri Ravi Shankar Prasad kertoi pitävänsä valitettava, ettei maan parlamentti saanut hyväksyttyä jo aiemmin naisten oikeuksia vahvistavaa lakipakettia.

Hän kuvaili kolmois-talaqia ”barbaariseksi ja epäinhimilliseksi” käytännöksi ja huomautti, että asiaan on puututtu jo noin 20 maassa.

Parlamenttiin viime joulukuussa tuodun lakiesityksen mukaan aviomies voisi saada kolmois-talaqin käytöstä jopa kolmen vuoden vankeustuomion. Intian korkein oikeus totesi käytännön jo viime vuonna laittomaksi ja perustuslain vastaiseksi.