Uudet tuulivoimalat tehokkaita myös heikolla tuulella

Uusi teknologia mahdollistaa nyt aikaisempia tuulivoimalasukupolvia korkeammat tornit ja suuremmat roottorit eli pidemmät lavat.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n selvityksessä ilmeni, että uuden ajan tuulivoimalat ovat riittävän tehokkaita myös heikolla tuulella. Etuna on, että voimaloita voi sijoittaa jatkossa vapaammin, esimerkiksi metsäisille alueille.

VTT:n mukaan uusi teknologia mahdollistaa kilpailukykyisen tuulivoimasähkön lisäämisen. Vaikka uusien voimaloiden investointikustannukset ovat oletuksissa suuremmat kuin vanhan, niistä saatavat hyödyt potentiaalin kasvamisena ovat viisinkertaisia verrattuna vanhempaan teknologiaan.

Samalla kustannusoletuksella voidaan VTT:n mukaan uudella teknologialla kattaa koko Suomen sähkönkulutus (86 TWh), kun vanhalla teknologialla potentiaali jää noin 16 terawattituntiin. Maankäyttöoletuksilla ei myöskään ole niin suurta vaikutusta potentiaaliarvioon käytettäessä uutta teknologiaa, koska se mahdollistaa taloudellisesti kannattavan tuotannon useammissa kohteissa.

– Tuulivoimaa on Suomessa saatavilla riittävästi. Teknologia ja maankäytön rajoitukset vaikuttavat käytettävissä olevaan tuulivoimapotentiaaliin eli vuosittaiseen energiantuotantoon. Tärkeintä on päättää, kuinka paljon sitä hyödynnetään. Käytännössä tuulivoimalla on tarkoitus kattaa osa sähkönkulutuksesta. Laajamittainen tuulivoiman hyödyntäminen edellyttää uudenlaisia ratkaisuja koko sähköjärjestelmään, sanoo tutkija Erkka Rinne VTT:ltä.

Tuulienergiaan investoidaan parhaillaan voimakkaasti, jolloin uuden ja kilpailukykyisen teknologian merkitys korostuu. Maailmanlaajuisesti tuulivoiman osuus on noin neljä prosenttia maailman sähkönkulutuksesta, ja Euroopassa vastaava osuus on jo yli kymmenen prosenttia.