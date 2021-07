Uudet ohjeet: Näin virukselta voi suojautua kouluissa

Yhdysvaltain tautikeskus CDC on julkaissut kouluille ja päiväkodeille suunnattuja ohjeita koronavirustartuntojen välttämiseksi.

Listalla mainitaan muun muassa ikkunoiden avaaminen, ilmanpuhdistimien käyttö ja rakennuksessa sijaitsevien filttereiden kohentaminen. Tuulettimien käyttöä suositellaan erityisesti vessoissa ja keittiöissä.

– Jo pelkästään ikkunan tai oven raottaminen lisää ilmankiertoa, mikä vähentää viruspartikkelien mahdollista kertymistä huoneilmaan, CDC sanoo.

Taustalla ovat uudet tiedot, joiden mukaan deltamuunnos leviää huomattavasti aiempia koronaviruskantoja herkemmin. Uusia tapauksia on vahvistettu Yhdysvalloissa noin 71 600 kappaletta päivässä eli 151 prosenttia enemmän kuin kaksi viikkoa sitten. Väestöstä vasta 49,3 prosenttia on saanut täyden rokotussuojan.

CDC suosittelee maskien käyttöä sisätiloissa opettajille ja oppilaille rokotteista huolimatta. Kouluja ja päiväkoteja kehotetaan järjestämään opetusta tai muuta aktiviteetteja ulkotiloissa mahdollisuuksien mukaan.

– Lasten on syytä palata syksyllä täysiaikaiseen lähiopetukseen tavalla, jossa on huomioitu tartuntojen ehkäisymenetelmät, ohjeistuksessa todetaan.

Epidemiologi Eric Feigl-Ding pitää uusia linjauksia hyödyllisinä ja huomauttaa, että viruksen aerosolileviämiseen on alettu vihdoin kiinnittää huomiota viranomaistasolla.

– Mielestäni kyseessä on valtava parannus aiempaan, jolloin koulujen avaamista koskevissa ohjeissa ei edes mainittu ilmanvaihtoa, Feigl-Ding kirjoittaa Twitterissä.

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 27, 2021