Uudet nopeuskamerat käyttöön: ”Rakennettu kunnon sakkorysiä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sakkojen määrän odotetaan lisääntyvän uusien kameroiden.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies avautuu Facebookissa polisiin uusista ja tehokkaista nopeuskameroista.

– Näitä odotellessa… Jo nykyään kameravalvonta on tehokasta. Kun ajoin juuri nelostietä, niitä oli vähän väliä. Aseteltuna niin, että 100 km:n nopeusrajoitus muuttuu hetkeksi 80 km:n rajoitukseksi ja siinä on kamera, sitten palautuu taas 100 km:n nopeusrajoitus. On rakennettu kunnon sakkorysiä, Koulumies kirjoittaa Facebookissa.

Uudet nopeuskamerat otetaan käyttöön ensi viikon torstaista alkaen. Ensimmäinen kameratolppa otetaan käyttöön 6-tiellä Kouvolassa, jonka jälkeen ne otetaan nopealla tahdilla käyttöön myös muualla Suomessa.

Poliisin mukaan sakkojen määrä saattaa lisääntyä entistä tarkempien kameroiden myötä. Poliisista on myös hehkutettu, että kuvanlaatu riittää mittaamaan jopa renkaiden urasyvyyden.

Koulumiehen päivitystä kommentoivat tyrmäävät uudet peltipoliisit. Vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra sen sijaan kehottaa välttämään ylinopeutta.

– Huippua kun kokoomus on sitä mieltä, että perusoikeus on rikkoa tieliikennelakeja. Mitäs jos ajettaisiin vaikka rajoitusten mukaan, Diarra kommentoi.

