Uudet liikennemerkit julki – tämä kaikki muuttuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Muutoksen myötä yksi liikennemerkki jää kokonaan historiaan.

Suomen teillä voi kesästä alkaen näkyä uudenlaisia liikennemerkkejä. Syynä tähän on uusi tieliikennelaki, joka astuu voimaan kesäkuun alussa.

Väylävirasto on julkaissut keskiviikkona Twitter-tilillään kuvan (alla) kaikista uusista ja päivitetyistä liikennemerkeistä. Yhteensä uusia merkkejä tulee liikenteeseen noin 50 kappaletta.

Näihin lukeutuvat muun muassa kauriseläinvaroitus, ajokaistojen yhdistyminen eli ns. vetoketjuperiaate, jalankulun, pyöräilyn ja mopoilun kielto, pyöräkaista sekä vähimmäisnopeus. Lisäksi monien liikennemerkkien ulkonäköä muutetaan hieman.

Vanhoista merkeistä katoaa kokonaan vain yksi merkki, tukkitien lisäkilpi. Tiemerkinnöistä keltaiset sulkuviivat muuttuvat kokonaan, ja ne muutetaan uudistuksessa valkoiseksi. Siirtymä-aika on noin kolme vuotta.

– Värinmuutoksen syynä on se, että Suomi on ollut viimeinen EU-maa, joka on käyttänyt keltaisia sulkuviivoja. Nyt mennään samaan käytäntöön kuin muualla, Väyläviraston tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori kertoo.

Hänen mukaansa merkkejä uusitaan sitä mukaa, kun vanhat merkit tulevat tiensä päähän. Tämä tarkoittaa sitä, että liikenteessä tulee näkymään useiden vuosien ajan sekä uusia että vanhanmallisia liikennemerkkejä.

– Vain pieni osa merkeistä pitää vaihtaa käytännössä heti lain voimaantulon jälkeen väärinymmärrysten välttämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi muutamat kävelyn, mopoilun ja pyöräilyn kieltomerkit, hän sanoo.