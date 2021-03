Uudet koronarokotteet hyväksytään ilman laajoja kokeita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveysviranomaiset vertaavat menettelyä jokavuotisiin influenssarokotteisiin.

Britannian lääkevirasto MHRA:n mukaan koronarokotteiden kehitteillä olevat vahvisteannokset voidaan hyväksyä käyttöön nopeutetulla menettelyllä.

Esimerkiksi Moderna on jo ilmoittanut Etelä-Afrikan virusmuunnosta vastaan suunnitellusta rokotteesta. Vastaavat tuotteet rinnastettaisiin jokavuotisiin influenssarokotteisiin, eikä niiden myyntilupa edellyttäisi suuria ja pitkään kestäviä kliinisiä kokeita.

Terveysviranomaiset ovat tehneet samankaltaisia linjauksia Kanadassa, Australiassa, Sveitsissä ja Singaporessa. Vain hieman muokatuissa tuotteissa voitaisiin käyttää alkuperäisten kliinisten kokeiden tietoja.

– Tavoitteenamme on saada väestölle tehokkaita rokotteita mahdollisimman nopeassa ajassa ilman, että niiden turvallisuudesta tingitään, MHRA:n tiedejohtaja Christian Schneider toteaa tiedotteessa.

Nopeasta hyväksymismenettelystä kertoi myös Britannian terveysministeri Matt Hancock vierailullaan skotlantilaisessa rokotetutkimuslaboratoriossa.

– Rokotehanke on ollut tähän mennessä valtava menestys osittain sen takia, että lääkevirasto on tehnyt perusteellista, mutta myös joustavaa työtä. Arviointi turvallisuudesta ja tehokkuudesta on saatu tehtyä mahdollisimman nopeasti, Matt Hancock sanoi Glasgow Times -lehden mukaan.

– Olen ilahtunut, että samaa lähestymistapaa noudatetaan myös virusmuunnoksia vastaan suunniteltujen rokotteiden osalta, Hancock sanoi.