Uudet koronaluvut hätkähdyttävät – ”Suomessa lienee valittu Ruotsin tie”

Kansanedustajat vaativat puuttumista pahenevaan virustilanteeseen.

THL:n tuoreimpien tietojen mukaan Suomessa on rekisteröity 149 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on jyrkässä kasvussa, ja Suomen koronavirusilmaantuvuus on yli tuplaantunut parissa viikossa.

Hallitukselta vaaditaan nyt toimia virustilanteen taltuttamiseksi. SDP:n lääkärikansanedustaja Aki Lindenin mukaan THL:n olisi aika suositella hallitukselle rajoituksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies kommentoi Lindenin twiittiä.

− Suomessa lienee valittu tietoisesti Ruotsin tie? En ymmärrä, miksi Krista Kiuru jyrättiin ja Mika Lintilä sai matkustuksen vapautettua, hän kirjoittaa.

− Vaikka nyt se alkaa toki levitä ihan kotimaisinkin voimin. Kansalaiset kokevat nyt kyllä, ettei hallitus enää välitä, vaikka ihmiset sairastuvat, Koulumies lisää.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laihon mielestä THL:n pitäisi avata jäljitysdataa tarkemmin.

− Tartunnat ovat hälyttävästi nousseet. Nyt THL:n pitäisi avata tarkemmin jäljitysdataa ja sen perusteella arvioida rajoitustarvetta. Yökerhot kiinni? Ja kasvomaskit käyttöön laajemmin! Mia Laiho twiittaa.

