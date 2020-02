Brittipassit painaa nyt ranskalaisyhtiö Puolassa, EU-säännöillä

The Times uutisoi maaliskuun alusta Britanniassa myönnettävien uusien passien olevan monella tapaa yleiseurooppalaista tekoa.

EU-eron eli Brexitin jälkeisen Britannian siniset passit tehdään puolalaisessa tehtaassa. Valmistava Thales-yhtiö on ranskalais-hollantilainen.

Passien valmistamisen 260 miljoonan punnan 11-vuotisesta sopimuksesta käytiin tarjouskilpailu – EU:n hankintasäännöillä. Thales voitti brittikilpailija De La Ruen.

Priti Patel said she “cannot wait” to travel on the new British passport. They will be made by a Franco/Dutch company at a factory in Poland, under EU procurement rules https://t.co/tKfWnOBDtJ

