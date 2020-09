Uudessa-Seelannissa ennätyksellinen talousromahdus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tiukan koronasulun tehneen maan tilastokeskuksen mukaan talous vajosi 12,2 prosenttia.

Uusi-Seelanti on vajonnut talouden taantumaan ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen. Tuore data kertoo, että maan talous on kokenut ennätyksellisen 12,2 prosentin romahduksen.

Huhti−kesäkuun aikana tapahtunut muutos on kansallisen tilastokeskus Stats NZ:n mukaan selkeästi isoin koko maan historiassa. Uusi-Seelanti laittoi yhteiskuntansa tiukkaan sulkuun koronaviruksen vuoksi keväällä kahden kuukauden ajaksi.

Pääministeri Jacinda Ardern on vastannut opposition syytöksiin, joiden mukaan tiukat rajoitustoimet ”työnsivät talouden kielekkeen yli”. Ardernin mukaan tiukat rajoitustoimet ovat mahdollistaneet, että virus saatiin taltutettua nopeasti ja yhteiskunta avattua nopeammin.

Uusi-Seelanti kertoi huhtikuun lopulla päihittäneensä koronaviruksen, mutta epidemia pääsi leviämään maassa uudelleen kesän jälkeen. Uudessa-Seelannissa on kuitenkin pysytty maltillisissa tautiluvuissa. Kuolemantapauksia on International Business Timesin mukaan todettu 25. Maassa on viisi miljoonaa asukasta.

Uudessa-Seelannissa järjestetään parlamenttivaalit lokakuun 17. päivä.