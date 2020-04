Uudenmaan poliisin haaviin jäi 11 valmiuslain rikkojaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi käännytti viikon aikana Uudenmaan rajalta alle prosentin tarkistetuista.

Uudenmaan liikkumisrajoitus astui voimaan 28.3.2020 keskiyöllä. Poliisi tarkasti ensimmäisen viikon aikana Uudenmaan rajalla kaikkiaan 247 694 ajoneuvoa, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Varsinkin Uudenmaan sulun alkuvaiheessa poliisille paljastui ikävä ilmiö, kun ihmiset yrittivät ylittää Uudenmaan ja muun Suomen välisiä rajoja ilman pätevää kulkulupaa. Liikennemäärät laskivat viime viikonloppuna huomattavasti.

Viikon aikana tarkistetuista 2170 eli 0,9 prosenttia käännytettiin. Sakkoja valmiuslain rikkomisesta annettiin 11 kappaletta. Myös yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on sujunut odotusten mukaan.

– Yhteistyö tarkastuspisteillä Puolustusvoimien kanssa on ollut erinomaista. Vaikka tämä on iso voimainponnistus, on hienoa huomata, että kaikki ovat tässä yhteisellä asialla ja töitä tehdään saumattomasti ja sitoutuneesti. Puolustusvoimien pääasialliset tehtävät ovat liittyneet liikenteen ohjaukseen, huoltoon ja tukitoimiin. Iso kiitos siitä, ylikomisario Jussi Päivänsalo Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta iloitsee.

Perjantaina poliisi tiedotti valvovansa jatkossa Uudenmaan liikkumisrajoitusta myös Uudenmaan maakunnan sisällä ja muualla Suomessa. Kyseessä on toimintataktiikan muutos, jonka mukaan poliisi kohdentaa valvontaa alueille, joissa on eniten liikennettä.