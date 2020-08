Uudenmaan koronatartunnat ylittivät matkustusrajan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudellamaalla on todettu 8,12 koronavirustartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Uudellamaalla on viimeisen kahden viikon aikana todettu 137 uutta koronavirustartuntaa eli 8,12 tartuntaa asukasta kohden. Hallitus on linjannut, että Suomesta ei saa matkustaa maihin, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on 14 vuorokauden aikana yli 8 tapausta 100 000 henkilöä kohden. Suomesta ei siis nyt saisi matkustaa Uudellemaalle, jos se olisi oma valtionsa.

Aiheesta huomauttaa Twitterissä SDP:n lääkärikansanedustaja Aki Linden.

− Nyt Uudenmaan #korona tartunnat ylittivät ”matkustusrajan” eli 8 uutta tartuntaa per 100 000 asukasta 14 vrk aikana. Siis Uusimaa – Suomessa! Hän twiittaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kommentoi Helsingin Sanomille pitävänsä Uudenmaan viimeaikoisia koronatartuntalukuja huolestuttavina.

− Jos tartuntojen määrä jatkaa tällä tavalla nousuaan, siitä seuraa tietysti sairaalahoitoa ja tehohoitoakin vaativia potilaita, eikä suunta tai lopputulos silloin ole hyvä, Mäkijärvi sanoo.

Markku Mäkijärvi ei kuitenkaan tällä hetkellä lähtisi tekemään tiukennuksia Uudellamaalla. Jo olemassa olevat perusrajoitukset ja toimintamallit riittävät.

− Ehkä ryhtiliike koronakurissa olisi paikallaan ja perusteltua, varsinkin nyt kun lomilta palataan töihin ja kouluun. Ryhtiliikkeen avulla pystytään tekemään paljon.

