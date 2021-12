Uuden muunnoksen varoitetaan leviävän erityisesti juhlissa

Koronaviruksen omikronmuunnoksen on arvioitu olevan alustavien tietojen perusteella aiempaa tartuttavampi, mutta aiheuttavan mahdollisesti lievempää taudinkuvaa.

Etelä-Afrikan terveysviranomaisten mukaan nykyiset rokotteet suojaisivat vakavalta taudinkuvalta, sillä suurin osa sairaalahoitoon joutuneista on ollut rokottamattomia. Tuoreimpien tietojen perusteella lisähappea ja tehohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on pysynyt suhteellisen matalalla tasolla, ja myös hoitojaksot ovat olleet lyhyempiä.

Uuden muunnoksen nopea leviäminen on herättänyt silti huolta Euroopassa, sillä esimerkiksi Britanniassa tautitapausten arvioidaan kaksinkertaistuvan kahden tai kolmen päivän välein. Sairaalahoidon kapasiteetti voisi kuormittua joulukuun lopulla infektioiden suuren määrän vuoksi, vaikka aiempaa pienempi osa johtaisi vakavaan taudinkuvaan.

Skotlannin aluehallinto on kehottanut perumaan kaikki joulukuulle suunnitellut suuret kokoontumiset lisääntyneen tartuntariskin vuoksi. Public Health Scotland -kansanterveyslaitoksen mukaan omikronin aiheuttamia tartuntoja on vahvistettu 108 kappaletta, joista lähes puolet 20–39-vuotiailta.

– Koronaviruksen ja erityisesti omikronmuunnoksen leviämisen hillitsemiseksi kehotan voimakkaasti lykkäämään joulujuhlia toiseen ajankohtaan, laitoksen tutkimusjohtaja Nick Phin totesi tiedotustilaisuudessa.

– Tartuttavuuden nousu on jo nähty viime viikkojen aikana. Monet tartuntaryppäistä ovat olleet yhteydessä juhliin, Phin jatkoi.

Ihmisiä on kehotettu käyttämään pikatestejä ainakin kaksi kertaa viikossa ja kaikkein kokoontumisten yhteydessä. Kolmansia rokoteannoksia suositellaan Britanniassa kaikille yli 18-vuotiaille.

