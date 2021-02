Uuden koronarokotteen lupaprosessi käynnistyi

Euroopan unioni on tilannut 225 miljoonaa annosta CureVacin rokotetta.

Euroopan lääkevirasto EMA on aloittanut arviointiprosessin CureVac-yhtiön koronavirusrokotteesta.

Päätös perustuu alustaviin laboratoriotuloksiin ja tähän mennessä saatuihin tietoihin 3. vaiheen kliinisistä kokeista.

– Rokotteen on havaittu tuottavan vasta-aineita ja immuunijärjestelmän soluja, jotka neutraloivat SARS-CoV-2-virusta, EMA toteaa tiedotteessa.

Yhtiön odotetaan jättävän virallisen myyntilupahakemuksen, kun kliininistä kokeista on saatu tarpeeksi tietoa tuotteen tehokkuudesta tartuntojen ehkäisemisessä.

CureVacin mRNA-rokote muistuttaa toimintaperiaatteeltaan myyntiluvan saaneita Modernan ja Pfizer-BioNTechin koronarokotteita, mutta sen kerrotaan säilyvän jääkaappilämpötilassa ainakin kolmen kuukauden ajan. Tuote edellyttää kaksi rokoteannosta, jotka annetaan neljän viikon välein.

CureVac on testannut rokotettaan yli 36 000 vapaaehtoisella Saksassa. Tuotannoksi arvioidaan 300 miljoonaa rokoteaannosta vuonna 2021 ja tarvittaessa miljardi annosta ensi vuoden aikana. EU on sopinut 225 miljoonan rokoteannoksen toimittamisesta.

Rokotetta tuotetaan yhteistyössä Bayer- ja GlaxoSmithKline-yhtiöiden kanssa. New York Timesin mukaan CureVac on lisäksi selvittänyt Teslan toimitusjohtaja Elon Muskin kanssa mahdollisuudesta perustaa ”mRNA-mikrotehtaita” eri puolille maailmaa tuotantomäärien kasvattamiseksi.

