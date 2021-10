Uuden koronalääkkeen arviointi alkaa pian

Euroopan lääkevirasto EMA kertoo käyvänsä keskusteluita molnupiravir-lääkkeen kehittäneiden Merck- ja Ridgeback -yhtiöiden kanssa.

Kyseessä on ensimmäinen pillerinä otettava koronaviruslääke, joka ehkäisee kliinisten kokeiden perusteella lievien ja keskivaikeiden infektioiden etenemistä vakavaan suuntaan.

Molnupiravirin etuna on, että sitä voisi ottaa kotona infektion toteamisen jälkeen. Tällä hetkellä käytössä olevia vasta-ainehoitoja ja remdesiviiri-lääkettä voidaan antaa vain suonensisäisesti sairaalassa.

Uutta lääkettä otettaisiin kaksi kertaa päivässä viiden päivän ajan. Oireiden alkamisesta olisi oltava enintään viisi vuorokautta.

Kansainväliseen tutkimukseen osallistui 775 riskiryhmiin kuuluvaa ja rokottamatonta henkilöä. Vakavan infektion riskiä lisää muun muassa ylipaino ja korkea ikä.

Tutkimuksen perusteella sairaalahoidon ja kuoleman riski väheni puolella. Virus myös katosi nopeammin nenästä ja kurkusta, minkä uskotaan vähentävän taudin leviämiskykyä.

EMA:n mukaan molnupiravirin niin sanottu rolling review -arviointiprosessi pyritään aloittamaan ensi viikolla.

EMA has been in constant dialogue with the developer of the oral antiviral #Molnupiravir. We expect the start of the EMA #RollingReview for this #COVID19treatment next week. #EMAPresser

