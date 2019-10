Uudelle EU-kansanäänestykselle kerätään tukea brittiparlamentissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Boris Johnsonin pohjoisirlantilainen apupuolue ei hyväksy rajakompromissia.

Uuden Brexit-kansanäänestyksen arvioidaan keräävään yhä enemmän kannatusta brittiparlamentissa, kirjoittaa The Guardian. Neuvottelut Britannian ja EU:n välillä ovat edenneet viime päivinä, mutta Boris Johnsonin hallitusta tukeva pohjoisirlantilainen DUP-puolue ei hyväksy esitettyä kompromissia Irlannin rajakysymyksen ratkaisemiseksi. Puolueen lauantaisen ilmoituksen uskotaan heikentäneen Johnsonin mahdollisuuksia saada parlamentin enemmistö uuden EU-erosopimuksen taakse.

Nyt opposition riveistä viestitään uuden kansanäänestyksen järjestämisen nauttivan kasvavaa kannatusta parlamentissa. Työväenpuolueen uskotaan keräävään edustajiaan uuden kansanäänestyksen taakse.

– Uskomme olevamme lähellä vaadittua enemmistöä. Nyt tehtävänä on kasvattaa enemmistöä ja katsoa, jos Johnson myöntää, että tämä on myös hänelle ulospääsy, Työväenpuolueen lähde kommentoi The Guardianille.

Mikäli Britannian ja EU:n neuvottelut kariutuvat tai Johnsonin sopimusta ei hyväksytä parlamentissa, on uudelle Brexit-kansanäänestykselle odotettavissa tukea myös hallituspuolue Konservatiivien riveistä. Oppositiossa uutta kansanäänestystä toivotaan neuvottelutuloksesta riippumatta.

Ensi viikonlopusta odotetaan poliittisesti erityisen merkittävää, sillä parlamentti on kutsuttu ylimääräiseen istuntoon heti EU:n huippukokoukseen jälkeen. Jos Johnson ei onnistu neuvottelemaan erosopimusta 19. lokakuuta mennessä, on hänen Benn Act-lain mukaan pyydettävä EU:lta lisäaikaa tammikuun loppuun asti. Brittihallitus on kuitenkin yhä valmis jättämään unionin myös ilman sopimusta.