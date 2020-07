Uudellamaalla todettu 25 joukkoaltistumista

Alle puolet koronavirustartuntojen alkuperästä saadaan Uudenmaan alueella jäjitettyä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja ja terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen kertoo.

– Heinäkuussa tartuntojen alkuperä on saatu Hus-alueella selville 16–45 % tapauksista, HUS-johtaja kommentoi Twitterissä.

Asiantuntijoilla on eri käsityksiä siitä, mikä uuden virusaallon todennäköisyys syksyllä Suomessa on. Sen todennäköisyys kuitenkin kasvaa, jos tartuntaketjujen alkuperää ei pystytä selvittämään ja tartunnat lisääntyvät.

Jäljittäminen vaikeutuu erityisesti joukkoaltistumisissa, kun ihmiset eivät pysty määrittämään mahdollista altistumispaikkaa tai listaamaan lähikontaktejaan.

Lasse Lehtosen mukaan Uudenmaan alueella yli 10 hengen joukkoaltistuksia on ollut heinäkuussa yhteensä 25.

– Niitä on ollut mm. lennoilla, työpaikoilla, päiväkodeissa, juhlissa, hoivakodeissa, rakennustyömailla ja laivoilla, Lehtonen kertoo.

Suomen koronaluvut ovat kuluneen viikon aikana olleet hienoisessa kasvussa. Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (15.-21.7.) todettiin 51 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 0,9 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (8.-14.7.) vastaavat luvut olivat 40 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 0,7 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tartuttavuusluku, eli r-luku nousi hieman viime viikosta. Se on nyt 90 prosentin todennäköisyydellä 0,55–0,95.

Suomen R-luku tarkoittaa, että koronaan sairastunut levittää taudin eteenpäin keskimäärin 0,55–0,95 ihmiselle, eli taudin leviäminen ei kasva. Mikäli R-luku nousee yli yhden, viruksen leviäminen jatkuu.

