USU: Yritysten koronatuesta puolet jakamatta

Koronayritystuista on kahden ensimmäisen kustannustukikierroksen jälkeen jakamatta noin puolet.

Yritysten koronatukiin on budjetoitu yhteensä 550 miljoonaa euroa, ja torstaina päivittyneiden lukujen perusteella siitä oli kustannustukina käytetty 49 prosenttia, kertoo Uutissuomalainen.

– Kyllä me arvioimme, että rahaa menisi suunnilleen tämän verran. Ei sitä 550 miljoonaa euroa ollut tarkoituskaan kerralla jakaa, Valtiokonttorin toimialajohtaja Jyri Tapper sanoo.

Pian päättyvällä toisella kierroksella on jaettu 147 miljoonaa euroa. Keskimääräinen tukisumma on ollut 25 000 euroa. Tukea on hakenut reilut 15 500 yritystä, ja rahaa on myönnetty vajaalle 6 000:lle. Yli puolet eli noin 10 000 yritystä on siis jäänyt ilman tukea.

Valtiokonttorista kerrotaan, että lähes puolet hylkäyksistä johtuu siitä, ettei liikevaihto ole pudonnut vaadittua yli 30 prosenttia. Vajaa kolmannes hylkäyksistä on johtunut siitä, että maksettava tukisumma jäisi alle 2 000 euron. Maksimimäärän eli 800 000 euroa on saanut 15 yritystä.

Kolmannella tukikierroksella tukikatto on nousemassa 1,8 miljoonaan euroon. Uutta on sekin, että tukea voisivat hakea myös yksinyrittäjät ja samasta paikasta kuin muutkin yritykset eli Valtiokonttorista.