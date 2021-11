USU: Kuntakentän taloutta kannatellut Helsinki hiipuu

Suurista kaupungeista vain Kotka nostaa ensi vuodelle tuloveroprosenttiaan.

Suomen 20 suurimmasta kaupungista 11 päätyy näillä näkymin miinukselle tämän vuoden tilinpäätöksissään, kertoo Uutissuomalainen. Silti vain Kotka nostaa ensi vuodelle tuloveroprosenttiaan, vaikka 13 kaupunkia valmistelee ensi vuodelle miinusmerkkisiä talousarvioita.

Pisimpiä miinuksia odotetaan tältä vuodelta Oulussa (tulosennuste -19,7 miljoonaa euroa), Kuopiossa (-18,9 me) ja Porissa (-15,7 me). Suurimpiin ylijäämiin yltävät näillä näkymin Helsinki (234 me), Espoo (73 me) ja Jyväskylä (52,7 me).

Ensi vuonna monien kaupunkien miinukset pitenevät. Oulussa, Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Vantaalla suunnitellaan talousarvioihin yli 20 miljoonan euron alijäämiä.

– Ikävää, että noin moni iso kaupunki painuu isoille miinuksille. Se on Suomen ja julkisen talouden kannalta huolestuttavaa, sanoo Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio.

Isoista kaupungeista 16 suunnittelee ensi vuodelle talousarviota, jonka tulos on heikompi kuin tämän vuoden tulosennuste.

Helsingin ensi vuoden talousarvioesityksessä ylijäämää on 29 miljoonaa euroa. Se on pieni summa verrattuna kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen lähes 500 miljoonaan.

Kuntaliiton Punakallio pitää Helsingin ylijäämän rajua pienenemistä yllättävänä ja huolestuttavana.

– Helsinki on ollut kivijalka, joka on kannatellut kuntakentän taloutta.