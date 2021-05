USU: Yli 200000 ulkomaalaista saa äänestää kuntavaaleissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kasvua edellisvaaleista on lähes viidennes.

Uutissuomalaisen mukaan kesäkuun kuntavaaleissa on jälleen selvästi enemmän ulkomaalaisia äänioikeutettuja kuin aiemmin.

Muita kuin Suomen kansalaisia saa mennä uurnille lähes 210 000 eli lähes viidennes (18 %) enemmän kuin kuntavaaleissa 2017.

Ulkomaan kansalaisten maahanmuutto Suomeen on kasvanut voimakkaasti. Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto oli koko 2010-luvun miinuksella eli maasta muutti pois enemmän Suomen kansalaisia kuin maahan tuli heitä.

Kuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat täysi-ikäisistä paitsi Suomen myös ne EU-maiden, Islannin ja Norjan kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa. Muut täysi-ikäiset ulkomaalaiset saavat äänestää, jos heillä on ollut kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta. Eniten ulkomaalaisissa äänioikeutetuissa on tälläkin kertaa virolaisia eli lähes 42 000.

Ulkomaalaiset äänestävät kuntavaaleissa laiskemmin kuin kantaväestö. Kuntavaalien 2017 yleinen äänestysprosentti oli 58,9 mutta ulkomaalaisten vain 19,0.

Ulkomaalaisten osuus äänioikeutetuista on yhä pieni, alle viisi prosenttia.