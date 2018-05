USU: Yhtenäiskouluissa jo yli kolmannes peruskoululaisista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Niin sanottujen yhtenäiskoulujen määrä on lisääntynyt tällä vuosikymmenellä noin kolmanneksella.

Koko maan yhtenäiskouluissa opiskeli viime vuonna yli 190 000 lasta eli 36 prosenttia kaikista peruskoululaisista. Tieto selviää Tilastokeskuksen Uutissuomalaiselle toimittamasta tilastosta.

Suurista kaupungeista 1.–9. luokat yhdistävien yhtenäiskoulujen oppilaita on suhteellisesti eniten Oulussa, 66 prosenttia peruskoululaisista, ja vähiten Joensuussa, vajaat 14 prosenttia.

Helsingissäkin jo useampi kuin joka toinen peruskoulun oppilas käy yhtenäiskoulua. Viime syksynä yhtenäiskouluissa aloitti lukuvuoden kaupungin tilastojen mukaan runsaat 26 000 oppilasta, mikä on noin 40 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta aiemmin.

Kuopiota ja Joensuuta lukuun ottamatta kaikki suurimmat kaupungit ovat tällä vuosikymmenellä lisänneet 1.–9. luokkien yhtenäiskoulujen määrää.

Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta sanoo Uutissuomalaiselle, että yhtenäiskoulujen suosion kasvua selittävät ainakin ikäluokkien pieneneminen ja ongelmat koulurakennusten kanssa.

– Pedagoginen juonne on, että meillä on koko peruskoululle yksi laki ja yksi opetussuunnitelman perusteet. Yksi keskeinen kehittämisen kohde on oppilaan polun yhtenäisyyden rakentaminen.

Yhtenäiskoululla tarkoitetaan koulua, jossa on peruskoulun kaikki vuosiluokat eli 1.–9. Samassa koulussa voi olla myös lukio.

Monissa yhtenäiskouluissa oppilaat opiskelevat samoissa tiloissa. Osa on kuitenkin yhtenäisiä vain hallinnollisesti ja eri-ikäisten koulutilat sijaitsevat eri kiinteistöissä.

Vaikka samassa koulussa ovat kaikki vuosiluokat, osa oppilaista saattaa käydä osan peruskoulusta perinteisemmässä koulussa.

Pitkään vallalla ollut jako ylä- ja alakouluihin juontaa juurensa kansakoulujärjestelmästä, jossa rakennettiin tiheä kansakouluverkko alakoululaisille. Yksi Suomen ensimmäisistä yhtenäiskouluista on vuonna 1956 perustettu helsinkiläinen Yhtenäiskoulu.