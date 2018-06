USU: Virheet näytteenotossa viivästyttivät siltojen betonitutkimusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenneviraston tutkimus 93 sillan betonin lujuudesta on viivästynyt pahasti näytteenoton vakavien virheiden vuoksi.

Uutissuomalaisen mukaan on viivästynyt kuukausilla, koska osa näytteistä on otettu väärin. Tutkimuksessa on mukana kaikkiaan 93 suurta ja vilkasliikenteistä siltaa.

– Olemme tehneet todella paljon selvitystä, jotta saisimme luotettavat tulokset, mutta osa näytteenotosta pitää tehdä uudelleen. Yhdessä osaryhmässä on tullut järjestelmällisiä virheitä, kertoo Liikenneviraston taitorakenneyksikön päällikkö Minna Torkkeli Uutissuomalaiselle.

Kaikki virheet ovat saman yrityksen tekemiä. Torkkelin mukaan yrityksille oli annettu näytteenottoon yksityiskohtaiset ja selkeät ohjeet, joten on epäselvää, miksi niitä ei yhdessä yrityksessä ollut noudatettu. Sitäkin nyt selvitellään.

Osaryhmässä, jonka tuloksia ongelmat koskevat, on noin 20 siltaa. Kun virheet havaittiin, Liikennevirasto tarkasti myös muiden osaryhmien tulokset. Niistä ei löytynyt ongelmia. Liikennevirasto ei julkista, mikä yritys teki virheet.

Tutkimuksen tulokset ovat jo suurimmasta osasta siltoja selvillä. Liikennevirasto kuitenkin tiedottaa myös niistä vasta, kun koko hanke on valmis.

– Toki tästä voi päätellä, ettei mikään silta ole sortumisvaarassa. Sellaisesta olisi informoitu heti, sanoo Torkkeli.

Siltatutkimus liittyy vuonna 2016 ilmenneisiin betonin lujuusongelmiin, joiden vuoksi Kemijärvellä jouduttiin purkamaan lähes valmis silta.