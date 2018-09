USU: Vihreät ja PS harkitsevat puoluekokousten siirtämistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puoluesihteeri pelkää vaalien lähellä järjestettävän puoluekokouksen syövän energiaa vaalityöstä.

Ensi vuoden vaalisuma on saanut vihreät ja perussuomalaiset harkitsemaan puoluekokoustensa siirtämistä eteenpäin, uutisoi Uutissuomalainen. Keväällä käydään eduskunta- ja eurovaalit sekä mahdolliset maakuntavaalit.

– Olemme pohtineet, kuinka pian vaalien jälkeen on käytännössä mahdollista järjestää puoluekokous niin, ettei kokouksen järjestämiseen käytettävä energia ole pois vaalityöstä. Vaihtoehdot ovat joko niin myöhään kesäkuussa kuin mahdollista ennen lomakauden alkua tai elo–syyskuussa, kertoo vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen Uutissuomalaiselle.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mukaan PS:n puoluekokouksenkokouksen todennäköiset ajankohdat ovat joko kesäkuun alkupuoli tai syyskuu.

Lasse Miettisen mukaan vihreiden pohdinta puoluekokouksen siirtämisestä ei liity puheenjohtaja Touko Aallon sairaslomaan. Aalto ilmoitti torstaina jäävänsä sairaslomalle uupumisen johdosta.

– Missään sisäisessä keskustelussa ei ole esitetty eikä edes väläytetty, että olisi mitään mieltä pitää puoluekokous esimerkiksi vuoden alussa. Kokous on järkevintä pitää, kun vaalit on käyty. Se on olennaista, että puolueen jäsenistö pääsee linjaamaan suuntaviivoja vaalien jälkeen seuraavalla vaalikaudelle, hän sanoo.