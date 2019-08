USU: Vanhusten hoivayksiköissä yhä vakavia epäkohtia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valviran mukaan alkuvuonna julki tulleet epäkohdat vanhustenhuollossa eivät ole poistuneet.

Viimeksi heinäkuussa Attendon Kangasalla sijaitseva hoivakoti Herttuatar sai aluehallintovirastolta 200 000 euron uhkasakon henkilöstövajeen ja lääkehoidon puutteiden takia.

– Meillä on edelleen aivan liikaa yksiköitä, joiden toiminnassa on vakavia epäkohtia, lupa- ja valvontavirasto Valviran ylijohtaja Markus Henriksson sanoo Uutissuomalaiselle.

Hänen mukaansa suurimmassa osassa yksiköitä asiat ovat kunnossa. Työtä kokonaistilanteen parantamiseksi on kuitenkin hänen mukaansa tehtävä vielä paljon.

Henrikssonin mukaan sosiaalihuollossa potilasturvallisuusasenteet ovat jääneet jälkeen terveydenhuollon käytäntöjä.

– Tässä on ollut selkeä ero. Terveydenhuollossa asiaan on viimeisen 10-15 vuoden aikana kiinnitetty hyvin paljon huomiota. Ja kun valvontaviranomainen on antanut ohjausta, se myös otetaan vakavasti. Sosiaalihuollossa valvontaan ei ole suhtauduttu samalla vakavuudella.

Uutissuomalaisen mukaan hoivayhtiöt ovat vedonneet vaikeuksissaan työntekijäpulaan. Myös Henrikssonin mielestä tämä on juurisyy vaikeuksille.

– Suomessa on alueita, jonne on erityisen vaikea saada päteviä työntekijöitä. Kesäkaudella myös sijaispula antaa oman mausteensa.

Ongelmayksiköissä käytännössä aina kyse on ollut myös johtamisen ongelmista. Henrikssonin mukaan tarkastuksissa on eteen tullut tapauksia, että työntekijät eivät edes tiennet, kuka heidän esimiehensä on.

– Esimiestä ei yksinkertaisesti löytynyt.