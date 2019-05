USU: Valtuutettu toisi ISIS-taistelijoiden lapset vaikka väkisin

Lapsiasiavaltuutettu vaatii Suomea järjestämään vierastaistelijoiden lapset kotimaahan turvaan jopa väkisin.

– Nähdäkseni näillä lapsilla on samat oikeudet erityiseen suojeluun kuin kaikilla muillakin suomalaislapsilla. Tulisi selvittää, suostuvatko vanhemmat lastensa siirtoon, ja jos eivät, on harkittava tahdonvastaisia toimenpiteitä, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo Uutissuomalaiselle.

Suojelupoliisi on arvioinut, että Syyrian ja Irakin konfliktialueille on matkustanut Suomesta yli 80 tunnistettua henkilöä. Heistä noin 30 on lapsia. Osa on ehtinyt täysi-ikäiseksi. Alueella on myös syntynyt lapsia, joilla on kytkös Suomeen.

Pekkarinen perustelee kantaansa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksella. Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon riippumatta lapsen ja tämän huoltajien taustoista. Sopimusvaltioiden täytyy myös varmistaa, että lasta ei syrjitä eikä rangaista esimerkiksi huoltajiensa toiminnan ja mielipiteiden takia.

– Lasten jättäminen heitteille vieraalle maalle huoltajiensa laiminlyötyä hoivavastuunsa rikkoo sopimusta, Pekkarinen sanoo.

Lisäksi YK:n lapsen oikeuksien komitea on korostanut lapsen oikeutta suojeluun tilanteessa, jossa hän on vieraassa maassa ilman huoltajiaan.

– Orvoksi jääneiden lasten kohdalla asiasta ei tarvitsisi edes keskustella. Niin ilmiselvää on, että lapsista on kannettava vastuu.