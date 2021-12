USU: Tytti Yli-Viikari hyllytetään VTV:n ylijohtajan virasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viralta pidättäminen on voimassa käräjäoikeuden ratkaisuun asti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV pidättää viraston entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin ylijohtajan virasta perjantaista 31. joulukuuta alkaen.

Uutissuomalaisen mukaan viralta pidättäminen on voimassa siihen asti, kunnes Yli-Viikaria koskeva rikosasia on käsitelty. Helsingin käräjäoikeuden ratkaisu on määrä antaa 28. tammikuuta.

Jos entinen pääjohtaja katsotaan syyttömäksi, tehdään päätös, ettei virantoimituksesta pidättäminen ole enää tarpeen. Yli-Viikari voi palata ylijohtajan virkaan myös siinä tapauksessa, jos hänet todetaan syylliseksi, mutta häntä ei tuomita viraltapantavaksi.

– Ainoastaan siinä tilanteessa ei ole mahdollisuuksia enää jatkaa, mikäli tuomioistuin tuomitsisi hänet viraltapantavaksi ylijohtajan virasta, VTV:n johtaja Tuula Sandholm sanoo.

Syyttäjä on vaatinut Tytti Yli-Viikarille ehdollista vankeusrangaistusta ja viraltapanoa VTV:n pääjohtajan virasta. Lisäksi syyttäjä vaatii Yli-Viikarin viraltapanoa myös VTV:n ylijohtajan virasta, jos hänet tuomitaan tahallisesta rikoksesta vankeuteen.

Yli-Viikari on kertonut julkisuudessa, että hän haluaa palata ylijohtajaksi vuodenvaihteessa. Hänet vapautettiin kyseisestä tehtävästä, kun hän siirtyi pääjohtajan viisivuotiseen tehtävään vuoden 2016 alusta.

Virantoimituksesta pidättämisprosessi nojaa eduskunnan virkamieslain kohtaan, jonka mukaan virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen ajaksi, jos syytteellä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. Pidättämisen ajalta Yli-Viikarille maksetaan virkaehtosopimuksen mukaisesti puolet palkasta.

Eduskunnan kansliatoimikunta hyllytti Yli-Viikarin pääjohtajan paikalta jo huhtikuun lopussa, ja täysistunto irtisanoi hänet kesäkuun lopussa luottamuspulan takia. Yli-Viikari valitti sekä hyllytyksestään että irtisanomisestaan hallinto-oikeuteen.