USU: Tilatuista koronarokotteista vähän yli puolet annettu suomalaisille

Suomen osuus EU:n rokotehankinnoista tälle vuodelle on ollut 16,1 miljoonaa rokoteannosta.

Niistä suomalaisiin on pistetty kaikkiaan lähes yhdeksän miljoonaa rokoteannosta eli noin 56 prosenttia kaikista ostoista, kertoo Uutissuomalainen. Varastossa odottaa lisäksi 2,1 miljoonaa annosta.

Rokotteita saapuu Suomeen viikoittain lisää. Esimerkiksi vuoden alusta Suomeen tuodaan noin 225000 rokoteannosta viikoittain, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo Uutissuomalaiselle.

Suomen 16,1 miljoonasta rokoteannoksesta 7,6 miljoonaa on PfizerBiontechiä, 3,7 miljoonaa Astra Zenecaa, 2,4 miljoonaa Modernaa sekä 2,4 miljoonaa Johnson & Johnsonia.

Pfizerin Comirnatya on tähän mennessä annettu suomalaisille 7,29 miljoonaa annosta. Toisaalta Suomeen on jo toimitettu annoksia ensi vuoden erästä. Modernaa on tilastojen mukaan annettu 1,1 miljoonaa annosta, mutta kolmannella rokotekierroksella annokset ovat puolikkaita.

Astra Zenecan käyttö loppui Suomessa marraskuussa. 3,7 miljoonan annoksen erästä suomalaisille annettiin vain 554 000 annosta. Kolme miljoonaa lahjoitetaan köyhiin maihin ja 93 000 annosta päätyi hävikkiin käyttöpäivämäärän umpeuduttua. Hävikkiä syntyy myös muutoin.

Johnson & Johnsonin osalta ”hyötysuhde” suomalaisittain oli vieläkin pienempi. Suomeen saapui vain 68 000 annosta. 650 000 annosta on jo ohjattu lahjoituksiin köyhille maille, mutta lähes 1,7 miljoonasta annoksesta tällaista päätöstä ei ole tehty.

Jatkossakin valtaosa suomalaisista saa PfizerBiontechin rokotetta. Vuosina 2022–2023 Suomen osuus EU:n Pfizer-rokotehankinnoista on 11,1 miljoonaa annosta.