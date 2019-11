USU: Tietoturvakohun ajokorttipalvelu avataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Traficomin ajokorttitietopalvelu avataan uudelleen pitkän tauon jälkeen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kohuttu ajokorttitietopalvelu avataan uudelleen pitkän tauon jälkeen lähipäivinä, Uutissuomalainen kertoo.

Julkiset kuljettajatiedot -palvelu synnytti kohun viime joulukuussa, kun julkisuudessa alkoi levitä tieto, että palvelusta oli mahdollista saada selville myös henkilötietoja. Aluksi silloinen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi otti pois käytöstä kaikki sähköiset asiointipalvelunsa. Tämän vuoden alusta Trafi, Viestintävirasto ja Liikenneviraston tietyt toiminnot muodostivat Traficomin.

Ajokorttitietopalvelu on nyt uudistettu. Jo alkuvuodesta ilmeni, että sitä ei palauteta käyttöön silloisessa muodossaan. Traficomin mukaan palvelusta saa jatkossa vain ne tiedot, jotka on katsottu tarpeellisiksi liikenneturvallisuuden kannalta. Tällaisia tietoja ovat ajo-oikeuden voimassaolo, ajokorttiluokka sekä voimassa olevat ammattipätevyystiedot. Tietoja voi hakea tarkan etunimen, sukunimen ja syntymäajan perusteella. Palvelu on ilmainen, ja sen käyttö vaatii tunnistautumista.

Viraston mukaan lähtökohtana uudistustyössä ovat olleet tietosuoja, tietoturva ja yksityisyydensuoja.