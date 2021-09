USU: Tartuntatautirahojen määrä romahtanut kolmasosaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntatautipäivärahan maksatukset eivät enää korreloi taudin ilmaantuvuuden kanssa.

Kelan tartuntatautipäivärahoja myönnettiin elokuussa enää kolmasosalle maaliskuun ennätyslukemista. Maksatukset eivät ole korreloineet taudin ilmaantuvuuden kanssa, sillä elokuussa tautitapauksia nähtiin ennätykselliset yli tuhat päivässä, kertoo Uutissuomalainen.

Tartuntatautipäivärahoja on vähentänyt rokotekattavuuden nousu, sillä tauti on yhä harvemmin vakava. Tartuntatautipäivärahaa hakevan on saatava Kelaa varten tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Yleistynyt etätyö, liikkumisen ja kokoontumisten rajoittaminen, kasvanut työttömyys sekä terveyspalveluiden käytön väheneminen on myös vähentänyt sairaspäivärahojen hakemista pandemian edetessä. Etenkin masennukseen perustuvat sairauspäivärahapäivät ovat vähentyneet.

Tilastot tosin täydentyvät hitaasti.

– Käytännössä esimerkiksi maaliskuussa alkaneita sairauspoissaoloja saatetaan maksaa vasta syyskuussa, Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren kertoi USU:lle.

Alueellisesti päätettyjen koronarajoitusten purkaminen on jo aloitettu. Hallituksen tuoreen toimintasuunnitelman mukaan rajoituksista luovutaan kokonaan, kun 12 vuotta täyttäneistä on rokotettu vähintään 80 prosenttia tai kaikilla halukkailla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta.