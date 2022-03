USU: Suomessa hamstrataan käteistä

Ukrainan sota on saanut suomalaiset kuluttajat hamstraamaan käteistä.

Nokaksen Nosto-automaateilla nostotapahtumien määrä on lisääntynyt viimeisimmän viikon aikana, kertoo maajohtaja Risto Lepo Uutissuomalaiselle.

Nokaksella on Suomessa noin 570 Nosto-automaattia. Niiden osuus Suomen käteisautomaateista on noin kolmannes.

– Viimeksi kuluneen viikon aikana nostotapahtumia automaateillamme on ollut noin viisi prosenttia viime vuotta enemmän. Selvästi näkyy, että jotain poikkeuksellista on meneillään maailmassa, Lepo kommentoi.

Lisäksi keskimääräisen yhden käteisnoston suuruus on Levon mukaan kasvanut 25–30 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

– Korona-aikana keskimääräinen nostosumma on ollut noin 105 euroa. Viimeksi kuluneen viikon aikana summa on noussut yli 130 euroon.

Levon mukaan käteisen kysyntä on ollut Venäjän hyökkäyksen jälkeen paikoitellen niin suurta, että joitakin automaatteja on nostettu tyhjäksi.

– Käteisen loppumista on tapahtunut lähinnä isoissa kasvukeskuksissa, joissa käteisen kysyntä on kasvanut eniten. Jos automaatti on päässyt tyhjentymään, tilanne on saatu tyypillisesti korjattua noin vuorokaudessa.

Lepo arvioi, että käteisen suurempaan kysyntään vaikuttaa paitsi suomalaisten yleinen varautuminen epävarmassa maailmantilanteessa myös se, että Suomessa asuu merkittävä määrä venäläisiä.

– Heillä saattaa olla sukua Venäjällä, jossa kansainväliset luottokortit eivät tällä hetkellä toimi. Voi olla, että Suomessa asuvilta venäläisiltä tavanomaiset reitit saada rahaa ovat poikki, joten käteiseen turvaudutaan nyt aiempaa enemmän, Lepo arvioi Uutissuomalaiselle.