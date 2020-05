USU: Suomen autokanta vanhenee ennätysvauhtia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autojen keski-ikä voi nousta 12,6 vuoteen.

Uutissuomalaisen mukaan koronakriisin aiheuttaman talouslaman takia maassa ajetaan pian yhä vanhemmilla ja suuripäästöisillä autoilla.

Autoalan keskusliiton (AKL) toimitusjohtaja Pekka Rissa pelkää, että ilmastotavoitteiden saavuttaminen on entistä hankalampaa. Rissan mukaan autojen keski-ikä voi nousta tänä vuonna ennätyksellisen paljon.

– Keski-ikä voi nousta 12,6 vuoteen, kun se on nyt 12,2 vuotta, Rissa sanoo Uutissuomalaiselle.

AKL:n vertailusta selviää, että uusien autojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on laskenut kymmenessä vuodessa 149,6 grammasta 116,9 grammaan ajokilometriä kohden.

Tieliikenteen tietokeskuksen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja arvioi, että tänä vuonna päästään jo 105–110 g/km -tasolle. Maaliskuussa ensirekisteröinneissä alittui ensimmäisen kerran 105 g/km:n päästöraja.

Käytetyillä autoilla päästöt ovat selvästi suuremmat. Viime vuonna kaikkien liikennekäytössä olleiden autojen keskipäästö oli 155,4 g/km. Kaikkein vanhimmilla autoilla päästöt ovat tätäkin suuremmat.

Suomen tavoite on puolittaa liikenteen päästöt 2030 mennessä. Tärkein yksittäinen toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi on saada autokanta uusiutumaan. Rissan mukaan Suomessa pitäisi myydä vuosittain 135 000 uutta autoa, jotta autokanta nuorentuisi. Nyt myynti on jäämässä 85 000 autoon.