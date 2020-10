USU: Sopeutumisrahaa saa yhä harvempi kansanedustaja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sopeutumisrahaa voi saada korkeintaan kolme vuotta.

Entisille kansanedustajille maksettavan sopeutumisrahan yhteissumma on vähentynyt vaalikauden alusta noin 20 000 euroa, ilmenee Uutissuomalaisen työeläkeyhtiö Kevasta saamista tiedoista.

Kun kesäkuussa 2019 rahaa maksettiin yhteensä 167 034 euroa, syyskuussa 2020 summa oli 146 450 euroa. Summan pieneneminen johtuu siitä, että ensimmäisen kauden kansanedustajat saavat nykysääntöjen mukaan rahaa maksimissaan yhden vuoden. Sopeutumisrahan piiristä tipahti kahdeksan kansanedustajaa.

Kansanedustajien sopeutumiseläke muutettiin määräaikaiseksi sopeutumisrahaksi viime vuonna.

Edustajien saamat summat eivät ole julkista tietoa, mutta keskimäärin ex-edustaja saa 3 184 euroa kuussa, kun sopeutumisrahan yhteissumma jaetaan sen saaneiden edustajien määrällä. Se on enemmän kuin suomalaisen keskipalkka, joka on 3 140 euroa (mediaani).

Sopeutumisrahaa sai viime kuussa kaikkiaan 46 kansanedustajaa. Mukana on aikoja sitten eduskunnan jättäneitä, sillä aiempi sopeutumiseläke myönnettiin pysyvänä. Saamisen ehtona on vähintään seitsemän vuoden edustajaura. Listalla on myös monta entistä ministeriä.

Tulot vähentävät tietyn rajan jälkeen sopeutumisrahaa. Käytännössä yhden ja kahden kauden niin sanotulla riviedustajalla tulot alkavat vähentää sopeutumisrahaa niiden ylittäessä noin 1 500 euroa kuussa.

Sopeutumisraha lasketaan samoin kuin kansanedustajan vanhuuseläke. Karttuma on neljä prosenttia vuodessa kansanedustajan perusteena olevasta palkkiosta. Se taas on enintään 15 viimeisen vuoden aikana maksettujen palkkioiden keskiarvo.