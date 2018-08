USU: Satoja turvapaikanhakijoita asuu kodeissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaiskodeissa asuu tällä hetkellä noin 550 turvapaikanhakijaa.

Uutissuomalaisen mukaan kotimajoitusten määrä selittyy turvapaikkaprosessien pitkittymisellä. Vuonna 2015 kotimajoituksessa asui 200 turvapaikanhakijaa ja vuosi sitten määrä oli hieman yli 400.

– Prosentuaalisesti kotimajoituksessa olevien määrä on kasvanut tosi paljon. Vanhat kotimajoitukset ovat suurimmalta osin voimassa ja uusia on tullut koko ajan lisää, hankejohtaja Mirka Seppälä Kotimajoitusverkostosta kertoo Uutissuomalaiselle.

Vanhimmat kotimajoitukset ovat aloittaneet jo 2015.

– Silloin Migrissä puhuttiin puolesta vuodesta ja mekin ajattelimme, että kotimajoitus kestää noin puoli vuotta. Nyt kun prosessit ovat pitkittyneet, suurin osa ihan alkuperäisistäkin kotimajoittajista on vielä mukana.

Eniten kotimajoittajia on pääkaupunkisedulla ja suurissa kaupungeissa. Kotimajoituksessakin oleva turvapaikanhakija on kirjoilla vastaanottokeskuksessa.

Vastaanottokeskuksissa on puhuttu turvapaikanhakijoiden lisääntyneistä mielenterveysongelmista ja uhkaavista tilanteista. Seppälän mukaan vakavia turvallisuusongelmia ei ole kotimajoituksissa ollut.

Turvapaikkaa hakevien määrä on Suomessa laskenut viime vuosista. Maahanmuuttoviraston mukaan tammikuusta elokuun 26. päivään mennessä on jätetty 2 677 turvapaikkahakemusta, joista uusia hakemuksia on 1 411.